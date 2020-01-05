ديالى: 2019 كان الاقل في عمليات الخطف منذ 5 سنوات

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل صادق الحسيني، ، بان 2019 كان الاقل في عمليات الخطف منذ 5 سنوات.

وقال الحسيني في تصريح صحفي إن “عمليات الخطف خلال 2019 كانت الاقل في معدلاتها منذ 5 سنوات نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الامنية وخاصة استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى في تعقب وتفكيك الشبكات والعصابات”.

وأضاف، أن “6 شبكات اجرامية مختصة بالخطف تم تفكيكها واعتقال افرادها خلال 2019 أبرزها شبكة كانت تضم افراد يسكنون ديالى وبغداد ومتورطة بعدد ليس قليل من عمليات الخطف”، مشيرا الى أن “تلك العصابات تم اعتقالها بعملية نوعية للاستخبارات قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وبغداد قبل شهر من الان”.

وأوضح الحسيني أن “تعاون الاهالي مع القوات الامنية والابلاغ الفوري عوامل ساعدت في تعقب خلايا الخطف واعتقال افرادها”.

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