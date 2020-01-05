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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 10:28 ص

نائب عن واسط يكشف المشاريع غير المنجزة والمبالغ المسترجعة من ميزانية 2019

واسط

كشف النائب عن محافظة واسط، عباس العطافي، عن المشاريع التي لم تنجز في واسط، إضافة الى الأموال التي اعادتها المحافظة الى الدولة من ميزانية 2019.
وقال العطافي في تصريح صحفي: ان “محافظة واسط لم تصرف من موازنة 2019 إلا القليل، حيث انها لم تحيل أي مشاريع جديدة، على الرغم من المصادقة على الموازنة في كانون الثاني من العام الماضي، لكنها لم تصرف مبالغ إلا في شهر أيلول الماضي”.
وأضاف ان “محافظة واسط شهدت تلاعبا في الأسعار من قبل شخصيات غير فنية اختيرت لمهمة إحالة المشاريع، الامر الذي حال دون اكمال المشاريع الخاصة بواسط”.
وأوضح ان “هناك 61 مدرسة في واسط لم تتم احالتها للبناء، وكذلك 100 مشروع اخر لم يحال ايضاً، مايتطلب إعادة تدوير ميزانيتها من اجل اكمال المشاريع”.
واكد ان “واسط استرجعت مايقارب الـ 300 مليار دينار في موازنة 2019، حيث ان هذه المبالغ لم تصرف”. لافتا الى ان “الخلل يمكن في إحالة المشاريع، على الرغم من وجود مزايدات سياسية، إضافة الى قلة الخبرة الإدارية لدى المحافظة، الامر الذي تسبب في إعادة مبالغ المشاريع الى الدولة”.

ع د

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