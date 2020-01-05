بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 كانون الثاني 2020 10:27 ص

بومبيو: انتهى عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعليقا على مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني بعملية عسكرية في بغداد، إنه ببساطة انتهى عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية الأمريكي مع "إيران إنترناشيونال عربي" للتعليق على العملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وقال إن سليماني كان في قلب كل الأحداث، مضيفا أن 6 ملايين شخص نزحوا في سوريا، والمأساة التي رأيناها في العراق، كان (سليماني) وسط شبكة العنكبوت والآن رحل.

وأضاف: راقبنا سليماني وقواته في الحرس الثوري وقواته بالوكالة في العراق.. وجدنا أنهم يشاركون في أنشطة مثيرة للتوتر تهدد حياة الأمريكيين.

وعن التظاهرات بالعراق ولبنان قال بومبيو إن الشعبين اللبناني والعراقي لا يتظاهران ضد أمريكا، وإنهما يريدان الحرية لمنع حكومتيهما من الفساد، هما يريدان أن يعيشا.

وفي السياق ذاته صرح بومبيو بأن الأوروبيين لم يكونوا مفيدين بالقدر الذي كانت تأمله الولايات المتحدة بشأن قتل سليماني في العراق.

وأضاف: ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه.

وقال بومبيو إن البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأمريكيون، أنقذ أرواحا في أوروبا كذلك. وأضاف: كان هذا أمرا جيدا للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران إلى اتباع سلوك دولة طبيعية.

وكان بومبيو قد صرح قبل ذلك يوم الجمعة بأن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أمريكيين عندما قُتل في الغارة.

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