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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 10:12 ص

تحالف الفتح يعتزم تأجيل تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء بسبب ما أسماه التصعيد الأمريكي

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أعلن تحالف الفتح عزمه تأجيل تقديم مرشحه الى رئاسة الوزراء بسبب ما سماه  التصعيد الامريكي .

 وقال النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، ان هناك اسماء تتداول كمرشحين داخل تحالف البناء، لكن لم يطرح اي اسم منهم بشكل رسمي بسبب بعض الاشكاليات التي حدثت مؤخرا بين رئيس الجمهورية والتحالف، لاسيما فيما يخص آلية التكليف. لافتا الى: ان رئيس الجمهورية ينتظر من يقدمه تحالف البناء لكي يتم تكليفه، إلا ان التحالف لم يرشح اي اسم حتى الآن.

واضاف: ان تحالف البناء اجّل موضوع تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء بسبب  ما سماه التصعيد الامريكي الخطير في العراق، لاسيما في الفترة الاخيرة، حيث ينتظر تحالف البناء انتهاء الازمة الراهنة وتهيئة الظروف المناسبة،.

ولفت الى: ان الكتل السياسية منشغلة بهذا الموضوع والذي قد يؤدي الى تأخر نسبي لحسم منصب رئيس الوزراء.

ع د

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