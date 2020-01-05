قانوني: رئيس الجمهورية يحق له تكليف مرشح دون الرجوع إلى الكتلة الأكبر

قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان لرئيس الجمهورية الحق قانونيا تكليف مرشح مستقل لرئاسة الوزراء دون الرجوع الى الكتلة الاكبر، لكنه سيصطدم بالبرلمان لان المرشح يحتاج الى تصويت اغلبية الكتل السياسية.



واوضح: ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة (76) انتهت باستقالة عادل عبد المهدي، وبقيت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة التي تقول إذا اخفق رئيس الوزراء يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر، ومعنى ذلك انه حر في ان يختار اي مرشح لأية شخصية سواء كانت مستقلة او لا، لكن المادة نفسها اشترطت موافقة البرلمان بالاغلبية على مرشح رئاسة الوزراء وبرنامجه الوزاري.



وتابع: ان الحل سيكون توافقيا يرضي المتظاهرين ويرضي الكتل السياسية، لان اي مرشح سيكلفه رئيس الجمهورية سترفضه الكتل السياسية.

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