بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 09:53 ص

البرلمان الأردني يحذر من خطورة التصعيد الإقليمي على حساب أمن واستقرار العراق

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حذر مجلس النواب الأردني  من خطورة التصعيد الاقليمي على حساب امن واستقرار العراق.

واكد المجلس في بيان اهمية حماية مصالح  الشعب العراقي، وضرورة احتواء اي تصعيد من شأنه رفع درجة التوتر والتأزم على الاراضي العراقية.

وطالب بصياغة موقف عربي يدعم جهود استقرار وامن العراق وتجنيب الشعب العراقي المزيد من الفوضى والاضطراب، نتيجة للتطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية.

ودعا المجلس في بيانه  الى دعم جهود سيادة العراق على ارضه، و العمل على تثبيت اركان المصالح العراقية بمختلف المجالات، وعلى رأسها  امن واستقرار الشعب العراقي وضمان عدم عودته لمربع التوتر الامني الذي استنزف امكانيات الشعب والمؤسسات على مدى السنوات الماضية.

وشدد البيان على ضرورة توفر  اسناد عربي يدعم جهود احتواء الازمة ويضمن تأمين متطلبات خفض التصعيد، محذرا من مغبة افتعال اية ازمات جديدة في المنطقة ، ما يحتم على الاطراف جميعا اعتماد معالجات دبلوماسية للازمات القائمة، بما يضمن احترام شروط مبادئ الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته على ارضه.

ع د

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