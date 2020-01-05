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الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 09:50 ص

ساكو يدعو الأطراف السياسية للحكمة واعتماد الحوار

روفائيل ساكو

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو،الاطراف السياسية كافة للحوار واعتماد الحكمة وضبط النفس ..مؤكدا :" ان العراقيين في حالة صدمة لما شهده العراق" .

وقال  في بيان صحفي  ان العراقيين في حالة صدمة أمام  ما حصل خلال الاسبوع الماضي. .و من المؤسف أن يتحول بلدنا الى ساحة تصفية حسابات، بدل ان يكون وطناً ذا سيادة، قادراً على حماية أرضه وثروته ومواطنيه ".

 واضاف ساكو :"  اننا  ازاء هذا الوضع الحساس والخطر، ندعو جميع الأطراف المعنية الى ضبط  النفس، والتحلي بالحكمة والتصرف بعقلانية، والجلوس على طاولة الحوار والتفاهم لتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه".

ع د

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