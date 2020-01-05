الملك سلمان يؤكد لبرهم صالح ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .
وتم، خلال الاتصال،حسب بيان رئاسي ، التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين الشقيقين.
و اكد الملك سلمان دعم بلاده لاستقرار العراق وسلامة ترابه الوطني، مشيراً إلى الأواصر الوطيدة مما يؤكد حرص المملكة على أمن العراق والمنطقة، وعلى ضرورة النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وأن لا يكون ساحةً لتصفية الحسابات، مشدداً على أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعموم المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها.
من جانبه شكر رئيس الجمهورية الملك سلمان بن عبد العزيز لحرصه وحرص المملكة على العراق، وأكد ضرورة إكمال النصر ضد الإرهاب والتطرف، ودعم السيادة من خلال إبعاد الأراضي العراقية عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة ككل.
كما تم، أثناء الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".
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