الملك سلمان يؤكد لبرهم صالح ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً، من العاهل السعودي الملك ‏سلمان بن عبد العزيز آل سعود .‏



وتم، خلال الاتصال،حسب بيان رئاسي ، التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات ‏بين البلدين الشقيقين.‏



و اكد الملك سلمان دعم بلاده لاستقرار العراق وسلامة ترابه الوطني، مشيراً إلى ‏الأواصر الوطيدة مما يؤكد حرص المملكة على أمن العراق والمنطقة، وعلى ضرورة ‏النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وأن لا يكون ساحةً لتصفية ‏الحسابات، مشدداً على أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في ‏العراق وعموم المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها.‏



من جانبه شكر رئيس الجمهورية الملك سلمان بن عبد العزيز لحرصه وحرص ‏المملكة على العراق، وأكد ضرورة إكمال النصر ضد الإرهاب والتطرف، ودعم ‏السيادة من خلال إبعاد الأراضي العراقية عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، ‏من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة ككل.‏



كما تم، أثناء الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين، وضرورة تعزيزها بما يخدم ‏مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".

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