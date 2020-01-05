بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 كانون الثاني 2020 09:43 ص

الملك سلمان يؤكد لبرهم صالح ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية

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تلقى رئيس الجمهورية  برهم صالح اتصالاً هاتفياً،  من  العاهل السعودي الملك  ‏سلمان بن عبد العزيز آل سعود  .‏

وتم، خلال الاتصال،حسب بيان رئاسي ،  التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات ‏بين البلدين الشقيقين.‏

و اكد  الملك سلمان دعم بلاده لاستقرار العراق وسلامة ترابه الوطني، مشيراً إلى ‏الأواصر الوطيدة مما يؤكد حرص المملكة على أمن العراق والمنطقة، وعلى ضرورة ‏النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وأن لا يكون ساحةً لتصفية ‏الحسابات، مشدداً على أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في ‏العراق وعموم المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها.‏

من جانبه شكر  رئيس الجمهورية  الملك سلمان بن عبد العزيز  لحرصه وحرص ‏المملكة على العراق، وأكد ضرورة إكمال النصر ضد الإرهاب والتطرف، ودعم ‏السيادة من خلال إبعاد الأراضي العراقية عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، ‏من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة ككل.‏

كما تم، أثناء الاتصال، استعراض العلاقات  بين البلدين، وضرورة تعزيزها بما يخدم ‏مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".

ع د

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