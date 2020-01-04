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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 08:50 م

ماكرون في اتصال هاتفي مع صالح: نحرص على استقرار العراق وسيادته وعدم تحوله لساحة صراع

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في اتصال هاتفي بين الرئيس العراقي "برهم صالح" مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اليوم السبت، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الحادثة في البلاد والمنطقة.


خلال الحوار أكد "صالح" على حرص العراق في أن تكون بغداد منارة للإستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للنزاعات.

هذا وقد أعرب رئيس الجمهورية عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه لها الدول الصديقة كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة، وشدد على أن حماية السيادة العراقية واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار يمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي.


من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.


وتابع "ماكرون" حديثه بالتشدشد على ضرورة العمل من الجميع لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة.

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