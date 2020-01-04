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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 كانون الثاني 2020 07:48 م

نائب: لا يمكن للبرلمان إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران

أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم السبت، أنه لا يمكن للبرلمان إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

وقال توران في تصريح صحفي، إن "القوات الاميركية متواجدة وفق اتفاقيتين مختلفتين احدهما ضمن القوات البرية بما يعرف باتفاقية الاطار الاستراتيجي  ولا يمكن للبرلمان الغاء الاتفاقية او اجراء تعديل وبعد سنة سيتم العمل به".

وأضاف أن "التواجد العسكري الثاني هو ضمن طلب العراق لقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش عام 2014 ولا يمكن للبرلمان التعامل مع تلك القوات الا بعد طلب رئيس الحكومة"، مبيناً أن "التواجد الاميركي معتد على تقييم القائد العام للقوات المسلحة والذي يدقق بالعمليات الامنية ومحاربة داعش".

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