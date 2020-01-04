الرؤوس تحترق وطبول الحرب تقرع .. وعبد المهدي غارق في " نوم العوافي " !!



شكلت عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ، بالطريقة التي تمت بها وبالمكان والزمان اللذين تمت فيهما العملية ، صدمة ومفاجأة كبيرة للسلطات في العراق ولقادة الميليشيات التابعة لايران ، على حد سواء ..



ولم يكن يدور بمخيلة هؤلاء ان الرد على مهاجمة السفارة الامريكية في بغداد ومحاولة اقتحامها والتبجح بنشر صور من قاد عملية الاقتحام ، سيكون بهذه السرعة وبهذا العنف ، مستهدفا طهران بشخص رجلها سليماني وتابعه المهندس ، وبغداد بارض مطارها ..



وما يقلق الآن بال المسؤولين وقادة الميليشيات اكثر من اي شيء آخر ، هو دقة المعلومات التي وصلت الى الامريكان عن تحركات وتنقلات اشخاص بمستوى سليماني والمهندس ، حتى لحظة نزول الاول من الطائرة ونزول الثاني لاستقباله في ارض المطار ..



ان ما حدث يؤشر وجود خرق كبير في صفوف الحشد الشعبي ، وشراء عناصر مهمة من كبار رؤوسه القريبة من القتيلين ، بما مكن من الحصول على معلومات بهذه الدرجة من الدقة ، خصوصا وان وصول سليماني ومن معه من قادة حزب الله اللبناني الى بغداد ، كان محاطا بالسرية ، كما في جميع زياراته المكوكية الى بغداد واماكن اخرى من العراق بشكل مستمر ..



وهذا يظهر من جهة ثانية ، ان الحشد الذي يصفونه بالعقائدي مرة وبالمقدس مرة اخرى ، ليس عقائديا او مقدسا ، بل هو بالفعل ميليشيا تم تشكيلها لاغراض سياسية ، ويمكن شراء اي رأس فيها بـ " حفنة من الدولارات " ..



ضمن هذا السياق كشف مسؤول امني ، عن بدء اعتقالات وتحقيقات واسعة بحادث اغتيال سليماني والمهندس، مبينا :" ان الاعتقالات شملت شخصا سورياً بالاضافة الى التحقيق مع طاقم الطائرة ".



وقال المسؤول :" ان اتهامات عديدة بتسريب معلومات او خيانة ادت الى الضربة الاميركية، وهناك تهم واعتقالات، بينها لسوري وآخر عراقي، فضلاً عن التحقيق مع طاقم الطائرة التي اقلت سليماني ، ومع موظف استخبارات عراقي في المطار ".



واضاف :" ان المرجح هو معرفة الاميركيين بمغادرة سليماني منذ اقلاعه من سوريا قادماً الى العراق. وان الانطباع العام هو نجاح الاميركيين في اختراق دوائر طهران الضيقة في سوريا والعراق، ووصولهم الى سليماني ومعرفة كل تحركاته بالفترة الاخيرة ".



ما يثير الشك اكثر في هذا الموضوع هو موقف رئيس الوزراء " المستقيل " عادل عبد المهدي وتصرفه " المريب" اثناء وقوع الغارة وبعدها ، خصوصا وانه ، باعترافه شخصيا ، كان يعلم بنية اميركا توجيه ضربات جوية لمواقع ومعسكرات للحشد الشعبي ،ووجه له اللوم و "الاتهام" لعدم ابلاغه قيادات الحشد بذلك ، الا بعد "فوات الاوان" ..



فهل كان عبد المهدي على علم مسبق بنية اميركا استهداف قيادات الحشد مثلما كان يعلم باستهداف معسكراته ، وقد اخفى هذه المعلومات ..



لاتوجد ، لحد الان، اجابة واضحة ودقيقة لمثل هذا التساؤل الخطير ، لكن ما صرح به مسؤول امني رفيع يضع اكثر من علامة استفهام ..



المسؤول الامني اكد :" ان هاتف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان مغلقاً ولم يعلم بالموضوع الا بعد ساعات".



واوضح المصدر :" ان مدير مكتب عبد المهدي العسكري تولى الاتصالات والتنسيق، لفهم طبيعة الهجوم والتنسيق مع القوات الامنية والاستفسار من الاميركيين حول الهجوم " !!



والسؤال هنا .. كيف يغلق رئيس حكومة دولة ، حتى وان كانت لتصريف الاعمال ، هاتفه في مثل هذا الظرف الحساس والمتوتر الذي تمر به بلاده .. ثم هل ان الهاتف الشخصي هو وسيلة الاتصال الوحيدة برئيس الوزراء بحيث ينقطع عن العالم بمجرد اغلاقه وخلوده الى النوم ، والاهم من كل هذا : لماذا لم يبلغه مدير مكتبه بالاحداث فورا ، بدل ان يتولى هو الاتصالات والاستفسار ؟!!



ف.ا