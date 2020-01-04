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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 03:45 م

موسم "شحيح" لصيد الصقور البرية في ديالى

صقر

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن انتهاء موسم صيد الصقور البرية شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية(94كم شرق بعقوبة) مازن اكرم :" ان موسم صيد الصقور البرية في بادية قزانية باطراف الناحية انتهى بعد مرور شهرين على انطلاقه ".

واضاف اكرم :" ان  بادية قزانية هي اكبر واهم مناطق البلاد في صيد الصقور البرية ، خاصة " الحر"  الذي تصل اسعاره الى مبالغ مالية كبيرة جدا ، ما يحفز الصياديين للمجيء  من مناطق بعيدة لخوض غمار التجربة ضمن فرق تحترف الصيد منذ سنوات طويلة ".

واشار مدير ناحية قزانية الى :"  ان موسم الصيد كان شحيحا جدا "، مؤكدا  ضرورة الاهتمام بهواية صيد الصقور التي يمكن ان تتحول الى مرفق اقتصادي لو جرى استثمارها بالشكل الصحيح .

وتعد بادية قزانية القريبة من الحدود العراقية – الايرانية من اهم مناطق البلاد في صيد الصقور ، خاصة الحر الذي يباع باسعار عالية جدا.

ف.ا
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