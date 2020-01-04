موسم "شحيح" لصيد الصقور البرية في ديالى



اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن انتهاء موسم صيد الصقور البرية شرقي المحافظة.



وقال مدير ناحية قزانية(94كم شرق بعقوبة) مازن اكرم :" ان موسم صيد الصقور البرية في بادية قزانية باطراف الناحية انتهى بعد مرور شهرين على انطلاقه ".



واضاف اكرم :" ان بادية قزانية هي اكبر واهم مناطق البلاد في صيد الصقور البرية ، خاصة " الحر" الذي تصل اسعاره الى مبالغ مالية كبيرة جدا ، ما يحفز الصياديين للمجيء من مناطق بعيدة لخوض غمار التجربة ضمن فرق تحترف الصيد منذ سنوات طويلة ".



واشار مدير ناحية قزانية الى :" ان موسم الصيد كان شحيحا جدا "، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهواية صيد الصقور التي يمكن ان تتحول الى مرفق اقتصادي لو جرى استثمارها بالشكل الصحيح .



وتعد بادية قزانية القريبة من الحدود العراقية – الايرانية من اهم مناطق البلاد في صيد الصقور ، خاصة الحر الذي يباع باسعار عالية جدا.



ف.ا