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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 03:33 م

خبير اقتصادي : البند السابع لن يؤثر على ملف العراق النفطي

صفوان قصي

اكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان :" ان العراق لن يتضرر نفطيا جراء التصعيد الاميركي ـ الايراني ، حيث ان هناك علاقات طيبة مع دول اخرى واتفاقات على تحديد سعر بيع برميل النفط مابين 60- 70 دولارا  للبرميل خلال العام الجاري ".

وقال صفوان في تصريح صحفي :" ان  العراق لديه صادراته النفطية وعلاقاته وارتباطاته بالكثير من الدول المستهلكة للنفط العراقي ، وبالتالي لن يتأثر تصديره جراء التصعيد ".

واضاف :" ان العراق ، حتى وان وضع تحت طائلة البند السابع ، فان ملفه النفطي لن يتضرر، في حين سيكون الضرر فقط في العملة، اذ من الممكن ان تسجل العملة العراقية هبوطا امام الدولار ".

وبين الخبير الاقتصادي :" ان استمرار التصعيد بين الجانبين سيلحق ضررا بعملة العراق امام الدولار، لكون واشنطن لديها سيطرة على الملف المالي والتحكم بقيمة الدولار، الا ان تفاهمات قد تجري بين الحكومتين من اجل التهدئة وعدم التصعيد”. 

ف.ا
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أخر تعديل: السبت، 04 كانون الثاني 2020 03:37 م
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