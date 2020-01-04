بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
نائب: لا يمكن للبرلمان إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا الطيران الأمريكي يحلق فوق المنطقة الخضراء والكرادة والدورة في بغداد الناشط المدني مسلم الزرفي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالنجف مسلحون يقتلون ناشطا مدنيا قرب مدينة الصدر الصدر يحضر مجلس عزاء الإرهابي قاسم سليماني في إيران.. ونشطاء: الصدر عجمي ولاؤه لإيران الرؤوس تحترق وطبول الحرب تقرع .. وعبد المهدي غارق في " نوم العوافي " !! موسم "شحيح" لصيد الصقور البرية في ديالى الرعب يسكنهم .. قادة ميليشيا الحشد يتخلون عن اجهزة الموبايل خبير اقتصادي : البند السابع لن يؤثر على ملف العراق النفطي القانونية النيابية : لاقيمة لجمع التواقيع لاخراج القوات الامريكية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 03:24 م

القانونية النيابية : لاقيمة لجمع التواقيع لاخراج القوات الامريكية

سليم همزة

اكدت اللجنة القانونية النيابية :"  ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور "، داعية الى تضمين التعديل الدستوري اخراج القوات المحتلة ، من اجل منع اي حكومة مقبلة من السماح بدخول اية قوات اجنبية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة  في تصريح صحفي :" ان اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق ، وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت عن سن هكذا قانون ".

واضاف همزة :" ان الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة ، الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعد اجراء مفاوضات مع الدولة التي تملك جيوشا في البلاد ".

واوضح :" ان الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق  غير مجد ، بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران

نائب: لا يمكن للبرلمان إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا 04 كانون الثاني 2020 07:48 م

الطيران الأمريكي

الطيران الأمريكي يحلق فوق المنطقة الخضراء والكرادة والدورة في بغداد 04 كانون الثاني 2020 07:18 م

1

الناشط المدني مسلم الزرفي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالنجف 04 كانون الثاني 2020 07:08 م

صفوان قصي

خبير اقتصادي : البند السابع لن يؤثر على ملف العراق النفطي 04 كانون الثاني 2020 03:33 م

رئيس حزب الحل جمال الكربولي

الكربولي يحذر من دخول العراق بفراغ المواقع الرئيسية للدولة 04 كانون الثاني 2020 03:08 م

مايك بنس نائب الرئيس الامريكي

نائب الرئيس الأمريكي: العالم بات أكثر أمانا بعد اغتيال سليماني 04 كانون الثاني 2020 03:04 م

1

عبد المهدي يحضر مراسيم تشييع جثامين قتلى الحشد الشعبي 04 كانون الثاني 2020 12:00 م

عبد المهدي

مصدر يكشف أين كان عبد المهدي عبد المهدي لحظة الاستهداف الأميركي للمهندس وسليماني 04 كانون الثاني 2020 11:57 ص

التعليقات