القانونية النيابية : لاقيمة لجمع التواقيع لاخراج القوات الامريكية

اكدت اللجنة القانونية النيابية :" ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور "، داعية الى تضمين التعديل الدستوري اخراج القوات المحتلة ، من اجل منع اي حكومة مقبلة من السماح بدخول اية قوات اجنبية.



وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق ، وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت عن سن هكذا قانون ".



واضاف همزة :" ان الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة ، الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعد اجراء مفاوضات مع الدولة التي تملك جيوشا في البلاد ".



واوضح :" ان الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق غير مجد ، بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ".

ف.ا