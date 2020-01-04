السويد تحذر رعاياها من السفر الى العراق





حذرت الحكومة السويدية، اليوم السبت، رعاياها من القيام برحلات غير ضرورية إلى العراق.



وقالت وزيرة الخارجية آن ليندي، في بيان" على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، ان الأوضاع في الشرق الأوسط بأكمله "خطيرة للغاية".



وحثت مواطنيها المتواجدين في المنطقة على توخي الحذر، وعدم القيام برحلات غير ضرورية إلى بغداد وأجزاء من العراق، ودعتهم الى المغادرة وعدم البقاء هناك.



وطالبت الوزيرة الأطراف المعنية بضبط النفس، وعدم التصعيد في ردود الأفعال والانجرار نحو المزيد من التوتر.



ف.ا