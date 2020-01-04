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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 03:04 م

نائب الرئيس الأمريكي: العالم بات أكثر أمانا بعد اغتيال سليماني

مايك بنس نائب الرئيس الامريكي

علق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، على اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشاد بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، والذي يرى أنه اتخذ إجراء حاسما ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم.

وقال بنس في تغريدة عبر موقع تويتر "الرئيس الأمريكي ترامب خلصنا من رجل شرير كان مسؤولا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

وأضاف بنس أن سليماني وجه "المتمردين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين".

وأشار مايك بنس إلى إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني استمر في "دعم النظام في سوريا، كما دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي".

ف.ا
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