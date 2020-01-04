استنفار في صفوف الجيش الاميركي بكركوك تحسبا لأي استهداف

نفى مصدر أمني اليوم السبت، وصول قوات اميركية جديدة إلى محافظة كركوك، مبينا ان القوات الأميركية مستنفرة تحسبا لأي طارئ.

وقال المصدر ان “التنقل الاميركي في كركوك يجري دوما بسرية تامة الا اننا لم نرصد وصول اي تعزيزات او تحركات غير طبيعية في معسكر كيوان الذي ينتشر فيه جنود أميركان”.

واضاف ان “اميركا استنفرت اغلب قواتها في العراق تحسبا لاي طارئ كون جميع القواعد الاميركية في العراق والمنطقة باتت اهداف عقب العدوان الاميركي”، مشيرا إلى أن “اعداد الحنود الاميركيين في قاعدة كي وان غير معلومة بسبب السرية التامة وانعزالهم عن القوات العراقية المشتركة”.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن ارسال الاف الجنود إلى العراق والمنطقة وذلك في اعقاب العدوان الذي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري أبو مهدي المهندس.