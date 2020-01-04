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السبت, 04 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 02:33 م

تعزيزات إضافية من قوات المارينز تصل الأنبار .. والطائرات الأمريكية تحلق في سماء المحافظة

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كشف مدير مكتب بدر في محافظة الانبار قصي الأنباري، السبت، عن وصول قوات إضافية من  المارنيز الأمريكية المحتلة إلى قاعدة عين الاسد والقواعد الأخرى في المحافظة.
وقال الانباري في تصريح  له ، إن “الساعات القليلة الماضية شهدت وصول قوات إضافية من المارنيز الأمريكية إلى قاعدة عين الاسد والقواعد العسكرية الأخرى في المحافظة”.
وأضاف، أن “الطيران الأمريكي يحلق في سماء المحافظة بكثافة عقب الضربة الجوية الأميركية التي طالت القادة الشهداء”، مبينا أن “القوات الأمريكية المحتلة بدأت تحصن قواعدها العسكرية خشية من اي هجوم محتمل عليها من قبل فصائل المقاومة الإسلامية”.
ولفت الانباري إلى أن “محافظة الانبار تشهد تحليق للطيران الأمريكي  منذ صباح أمس الجمعة وحتى هذه اللحظة”، مؤكدا أن “قوات المارنيز الإضافية تنتشر بشكل واسع حول قواعدها العسكرية وتضع لافتات كتب عليها عدم الاقتراب”.
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