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السبت, 04 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 02:30 م

داعش الإرهابي ي فشل في اختراق حدود ديالى للمرة السادسة

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اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، فشل تنظيم “ داعش” الاجرامي في اختراق حدود ديالى للمرة السادسة.
وقال العزاوي في تصريح  له ،ان” تنظيم داعش الارهابي فشل في التسلل واختراق حدود ديالى قادما من صلاح الدين للمرة السادس خلال 3 اسابيع بفعل بسالة قوات الجيش ومساندة قوات الحشد العشائري التي تقدم كل العون في اي اشتباكات تحصل مع التنظيم”.
واضاف العزاوي،ان “اخر محاولة تسلل جرت مساء يوم امس وحصلت معركة انتهت بهروب تنظيم داعش”، مؤكدا أن “المناطق المهجورة في صلاح الدين ومنها المطيبيجة تشكل خطرا امنيا متزايد لانها تحولت الى بؤرة لانتشار داعش  وجمع شتاته من  محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك في آن واحد”.
وكانت القوات الامنية احبطت في الاسابيع الماضية العديد من محاولات تسلل لتنظيم “ داعش” الاجرامي عبر الحدود من صلاح الدين صوب ديالى.

ع د

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