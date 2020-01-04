الجيش الليبي يستهدف مواقع الإرهابيين عند المدخل الشرقي لمدينة سرت

أكدت فضائية “العربية”، اليوم السبت، أن طيران الجيش الليبي، شن هجوما استهدف المدخل الشرقي لمدينة سرت الليبية التي تقع بين طرابلس وبنغازي.



كما قررت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة في شرقي العاصمة الليبية “طرابلس” تعكيل الدراسة في عدد من المدارس بداية من غد الأحد حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات المسلحة، التي تسببها الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق.



وأصدرت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، بيانا، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه«نظرا لما تمر به منطقة سوق الجمعة وبالتحديد محلة شرفة الملاحة ومن جاورها من قصف صاروخي عشوائي برا وجوا، تعلق الدراسة في المدارس الآتية (شرفة الملاحة، حطين، الأنصار، حليمة السعدية) اعتبارا من يوم الأحد إلى حين إشعار آخر».

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