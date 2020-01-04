أسعار النفط تقفز بعد الهجوم الأميركي ومقتل المهندس وسليماني

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد الهجوم الأميركي الذي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا ”نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق“.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز إن العشرات من موظفيها الأميركيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2019.

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