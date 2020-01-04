الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

قفزت أسعار الذهب، أمس، الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة الى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، “الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب”.

ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية.

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