بعد قتل سليماني.. واشنطن تحبط مخطط إيران في بغداد وخطة اغتياله كانت جاهزة في أدراج البنتاجون

كشفت مصادر سياسية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن مخطط الإرهابي قاسم سليماني لمهاجمة القوات الأميركية في العراق، قبل اغتياله.

ونقلت "رويترز" عن مصادر سياسية، أن سليماني الذي قتل في غارة أميركية الخميس اجتمع بنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقادة ميليشيات عراقية موالية لإيران آخرين وأمرهم بشن هجمات ضد أهداف أميركية في العراق باستخدام أسلحة إيرانية متطورة.

وعقد هذا الاجتماع منتصف أكتوبر الماضي في فيلا على نهر دجلة تطل على مجمع السفارة الأميركية في بغداد، في وقت كانت الاحتجاجات ضد النفوذ الإيراني في البلاد تأخذ زخما أكبر.

وكانت خطة سليماني، هو إثارة رد عسكري أميركي يعيد توجيه الغضب المتزايد نحو الولايات المتحدة، وفقا للمصادر التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع، وسياسيين عراقيين شيعة ومسؤولين حكوميين مقربين من رئيس الوزراء العراقي المستقبل عادل عبد المهدي.

وقبل أسبوعين من اجتماع أكتوبر، بحسب مصادر الوكالة، أمر سليماني الحرس الثوري الإيراني بنقل أسلحة متطورة إلى العراق عبر معبرين حدوديين، ومن بين هذه الأسلحة صواريخ كاتيوشا وصواريخ محمولة على الكتف قادرة على إسقاط مروحيات.

وفي فيلا بغداد، طلب سليماني من القادة من المجتمعين تشكيل مجموعة جديدة من ميليشيات غير معروفين للولايات المتحدة، لتنفيذ هجمات صاروخية على الأميركيين في القواعد العسكرية العراقية، وأمر "كتائب حزب الله"، المنضوية في الحشد الشعبي، بالإشراف على الخطة الجديدة.

وأشارت تلك المصادر إلى أنه قبل الهجمات الأخيرة كانت الاستخبارات الأميركية تعتقد أن سليماني في "مرحلة متقدمة" من التخطيط لشن هجمات ضد أميركيين في عدة بلدان، مثل العراق وسوريا ولبنان.

يأتي ذلك وفق ما صرح به مسؤولون أميركيون لرويترز الجمعة شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقال مسؤول أميركي رفيع إن سليماني زود كتائب حزب الله بالأسلحة.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين قد صرح الجمعة بأن سليماني كان قبل مقتله في دمشق "حيث كان يخطط لشن هجمات على الجنود الأميركيين والطيارين ومشاة البحرية والبحارة والدبلوماسيين".

وأكد مراقبون أن خطة اغتيال الجنرال قاسم سليماني لم تكن وليدة الظروف الحالية والهجمات على مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وإنما خرجت، من أدراج القادة العسكريين في «البنتاغون» وتم تحديثها وفق التقارير الاستخباراتية التي تتابع تحركات هذا الجنرال الذي يعد المسؤول الأول عن ملف السياسات الخارجية الإيرانية في دول عدة بالمنطقة.

وعادة ما يكون لدى الوكالات الأمنية والعسكرية الأميركية ملفات طوارئ تتضمن استهداف أشخاص معينين أو التدخل عسكرياً في بلد ما، لكن لا يتم تفعيلها سوى بعد صدور أمر من القيادة الأميركية بذلك.

ويُرجّح أن قتل سليماني كان بالفعل إحدى خطط الطوارئ الأميركية، وتم تنفيذها عندما أمر الرئيس دونالد ترامب بها.

ويقول مسؤولون أميركيون إن سليماني قُتل بهجوم صاروخي نفذته قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وأشار مسؤول عسكري إلى استهداف سيارتين كانتا تقلان سليماني وحراسه ومساعديه وأبو مهدي المهندس (كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي) عبر طائرات «ريبر» (MQ - 9 Reaper) بينما كانوا يغادرون مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل عشرة أشخاص منهم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلاثة من أعضاء الحرس الثوري ومسؤول التشريفات في الحشد الشعبي رضا الجابري، وخمسة من حراس قاسم سليماني.