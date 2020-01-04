الأعسم: داعش الإرهابي يخطط لشن هجمات على جرف النصر وتهدد بغداد وكربلاء

أكد الخبير العسكري صفاء الأعسم، اليوم السبت، استمرار التهديد الإرهابي لناحية جرف النصر شمالي بابل، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الداعشية باتجاه الجرف لتهديد كربلاء وبغداد.

وقال الاعسم في تصريح له ان “الاوضاع الامنية في البلاد والمعلومات تشير الى تزايد النشاط الداعشي الاجرامي سيما في ديالى وصلاح الدين وبابل لاثبات وجودهم”.

واضاف ان “ناحية جرف النصر تمتمع بموقع جغرافي مهم مطل على بغداد وكربلاء وتحاول العصابات الارهابية استغلالها من اجل تنفيذ الهجمات”.

واوضح الاعسم ان “جرف النصر تعد من اهم مركز تطور تنظيم داعش لما تحتويه من افكار ارهابية واسلامية متشددة خلال الاعوام الماضية واعادة النازحين اليها بشكل عشوائي يسمح وبكل سهولة لعودة التنظيم الاجرامي”.

ع د