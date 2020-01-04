مصدر يكشف أين كان عبد المهدي عبد المهدي لحظة الاستهداف الأميركي للمهندس وسليماني

أفادت مصادر اليوم ، السبت، أن هاتف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان مغلقاً ولم بالضربة الأمريكية إلا بعد ساعات.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن “مدير مكتب عبد المهدي العسكري تولى الاتصالات والتنسيق، لفهم طبيعة الهجوم والتنسيق مع القوات الأمنية والاستفسار من الأميركيين حول الهجوم”، مبينا أن “آخر ما كنا نتوقعه هو هجوم أميركي في بغداد وأن يكون المستهدف هو أبو مهدي المهندس وضيفه قاسم سليماني”.

وكانت غارة جوية أميركية استهدفت، في ساعة متقدمة من صباح امس الجمعة، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سيلماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

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