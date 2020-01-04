الحكومة الكندية تطالب رعاياها بمغادرة العراق وإيران فورا

طالبت الحكومة الفيدرالية الكندية المواطنين الكنديين مغادرة العراق وإيران، مشيرة إلى أن الوضع في العراق قد يزداد سوء دون أي مقدمات.

وأفادت الحكومة، بأنه سيزداد الهجوم ضد المواطنين الغربيين وخاصة من أميركا وكندا، وجاءت تحذيرات الأولى من الحكومة الفيدرالية في أكتوبر الماضي للكنديين بمنع سفرهم إلى إيران عقب اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وألمحت الحكومة بحسب موقع «جلوبال بوست» أنه إذا تطلب السفر إلي العراق أو إيران فإن على الشخص اتخاذ تدابير احترازية عالية الدقة بسبب احتمالية تزايد العنف الأيام المقبلة في الدولتين، أما الأشخاص المقيمين فعليهم تقليل حركاتهم داخل البلاد وأخذ الحيطة من التواجد في أماكن التظاهر.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني صباح الجمعة في غارة بصواريخ دقيقة استهدفت سيارتين كان يقل إحداهما قريبا من مطار بغداد.