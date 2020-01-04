رغم الغليان في ساحات التظاهر ضده .. اتجاه لبقاء عبد المهدي في رئاسة الوزراء 3 أشهر

رجح الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان جاسم محمد جعفر،اليوم السبت، بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لمدة ثلاث اشهر مقبلة، مبينا ان مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تاجلت بسبب الاوضاع الراهنة وذلك رغم حالة الغليان بين المتظاهرين في الساحات .

وقال جعفر في تصريح له ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع كابينته الوزارية سيبقى لمدة ثلاث اشهر مقبلة دون التطرق الى تكليف رئيس وزراء مقبل”.

واضاف ان “الاوضاع السياسية الحالية والاعتداء الاميركي الاخير خلط جميع الاوراق وانهى قضية تشكيل حكومة جديدة في العراق”.

واوضح جعفر ان “الكتل السياسية منشغلة حاليا في ترتيب اوضاعها عقب الاعتداء الاميركي السافر وهي لن تفكر في تشكيل الحكومة”.ا

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