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السبت, 04 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 11:13 ص

لاول مرة منذ تحريرها .. الدخول الى مناطق جزيرة الرمادي دون " قصاصة " امنية

حظر التجوال بالرمادي

اعلن قائمقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، ان  الدخول الى مناطق شمال مدينة الرمادي اصبح بدون قصاصة امنية ، للمرة الاولى منذ تحريرها .

وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان  قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام اوعز بالغاء القصاصة الامنية لمناطق جزيرة الرمادي شمال المدينة ، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تحرير تلك المناطق من عصابات داعش الاجرامية ".

واضاف :" ان نقاط التفتيش  تقوم بعمليات تدقيق للمستمسكات الرسمية دون الطلب من المواطنين الذين يرومون الدخول الى تلك المناطق قصاصة امنية كما كان معمولا فيها سابقا " ، مبينا :" ان الغاء القصاصة الامنية جاء على خلفية الاستقرار الامني الذي تشهده عموم مدن الانبار".

يشار الى ان المؤسسات الامنية في الانبار عمدت الى انشاء قصاصة امنية لكافة الاسر التي عادت الى مناطق سكناها المحررة .

ف.ا
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