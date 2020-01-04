نائب : العراق بحاجة الى برنامجين حكوميين



رأى النائب عن كتلة "صادقون" النيابية محمد البلداوي :" ان الوضع الراهن في العراق يحتاج الى برنامجين حكوميين ، احدهما آني والآخر ستراتيجي"، مبينا :" ان العراق بحاجة الى اصلاحات سريعة يظهر اثرها اجتماعيا وخدميا وسياسيا ".



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان المرحلة الحالية تحتاج الى برنامجين ، احدهما ينفذ بشكل آني كاصلاحات سريعة يظهر اثرها على الواقع الاجتماعي والخدمي والثقافي والصحي والسياسي داخل البلاد".



واضاف :" ان الجانب الآخر من البرنامج الحكومي يتعلق بخطط ستراتيجية ومشاريع تنموية يمكن للعراق ان يعود فيها اقتصاديا وسياسيا وامنيا، الى المكانة التي يفترض ان يحتلها لما لديه من امكانيات وثروات".



وبين :" ان البرنامج الحكومي يجب ان يتضمن توزيع اراض وتوفير الخدمات وانهاء البطالة وحل مشكلة السكن، و يجب ان تكون هناك خطوات جادة وسريعة بهذه الملفات ".



ف.ا