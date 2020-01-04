اثيل النجيفي:سليماني والمهندس قتلى ايران وليس العراق



قال القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي ان سليماني والمهندس قتلى ايران وليس العراق.



واضاف في تغريدةان مقتلهما سيكون اكثر تاثيرا من مقتل ابن لادن والبغدادي.



ف.ا