اثيل النجيفي:سليماني والمهندس قتلى ايران وليس العراق

قال القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي ان سليماني والمهندس قتلى ايران وليس العراق. واضاف في تغريدةان مقتلهما سيكون اكثر تاثيرا من مقتل ابن لادن والبغدادي. ف.ا Copy أخبار متعلقة العراقيون يستقبلون مقتل سليماني والمهندس بفرح غامر نشطاء عرب عن مقتل قاسم سليماني والمهندس : بتر ذراع الإرهاب الإيراني أكثر من 250 قتيلا و3500 جريحا حصيلة "ثورة البنزين" حتى اليو م .. والمتظاهرون: نظام الملالي يتهاوى تظاهرات العراق ولبنان وطهران.. تفشل مشروع إيران "الهلال الشيعي" ارتفاع حصيلة زلزال إيران إلى 6 قتلى و300 مصاب نشطاء للخزعلي: ما يجري في العراق بسببك أنت وعصابات إيران وليس إسرائيل