السعودية تدعو الى ضبط النفس وعدم تفاقم الأوضاع





دعت المملكة العربية السعودية الى ضبط النفس وعدم تفاقم الاوضاع في المنطقة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد ابو مهدي المهندس واخرين بضربة امريكية فجر امس.



وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.



واضاف ان المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.



وشدد على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.



ف.ا