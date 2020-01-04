بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الطيران الإسرائيلي يكثف طلعاته فوق بيروت وجنوبي لبنان بعد اغتيال سليماني.. اختفاء قادة الميليشيات ويظهرون في تشييعه بعد قتل سليماني.. واشنطن تحبط مخطط إيران في بغداد وخطة اغتياله كانت جاهزة في أدراج البنتاجون الحكومة الكندية تطالب رعاياها بمغادرة العراق وإيران فورا ميمي يفضل اوروبا على الكويت حيوان "ماعز" يتسبب بمقتل شخص وجرح آخر في ذي قار ! لاول مرة منذ تحريرها .. الدخول الى مناطق جزيرة الرمادي دون " قصاصة " امنية الشيخ علي : ميليشيات اطلقت النار على متظاهرين كانوا بصدد ترشيحي هوشيار زيباري : اغتيال سليماني نقطة تحول في المواجهة بين امريكا وايران نائب : العراق بحاجة الى برنامجين حكوميين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 كانون الثاني 2020 10:36 ص

الولايات المتحدة وحلفاؤها يوقفون تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت

القوات الألمانية فى العراق

  اعلن الجيش الألماني  أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول، بعد ضربة جوية أميركية في بغداد، أمس الجمعة، قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ضابط ألماني كبير، في رسالة لنواب ألمان، إن اللفتنانت جنرال الأميركي، بات وايت، قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

واوضح اللفتنانت جنرال الألماني، إيريش فيفر، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من من الشهر الحالي : جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت.

وأضاف أن التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق.

وتنشر ألمانيا نحو 120 جندياً في العراق ضمن عملية "العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قاسم سليماني.

وقال ترمب إنه أمر شخصياً بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

عبد المهدي يحضر مراسيم تشييع جثامين قتلى الحشد الشعبي 04 كانون الثاني 2020 12:00 م

عبد المهدي

مصدر يكشف أين كان عبد المهدي عبد المهدي لحظة الاستهداف الأميركي للمهندس وسليماني 04 كانون الثاني 2020 11:57 ص

جاستن ترودو

الحكومة الكندية تطالب رعاياها بمغادرة العراق وإيران فورا 04 كانون الثاني 2020 11:55 ص

عبد المهدي

رغم الغليان في ساحات التظاهر ضده .. اتجاه لبقاء عبد المهدي في رئاسة الوزراء 3 أشهر 04 كانون الثاني 2020 11:52 ص

فائق الشيخ علي

الشيخ علي : ميليشيات اطلقت النار على متظاهرين كانوا بصدد ترشيحي 04 كانون الثاني 2020 11:09 ص

هوشيار زيباري

هوشيار زيباري : اغتيال سليماني نقطة تحول في المواجهة بين امريكا وايران 04 كانون الثاني 2020 11:06 ص

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

نائب : العراق بحاجة الى برنامجين حكوميين 04 كانون الثاني 2020 11:04 ص

البرلمان العراقي

التشييع والعزاء بنظر مجلس النواب .. اهم من الجلسة ! 04 كانون الثاني 2020 11:01 ص

التعليقات