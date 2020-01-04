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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 كانون الثاني 2020 10:22 ص

واشنطن ترسل 3500 جندي إلى الكويت

جنود أمريكيين

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن الولايات المتحدة بصدد نشر قرابة 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط.

وتأتي التعزيزات من قوة رد سريع تابعة للفرقة 82 المحمولة جوا كانت وضعت في حالة تأهب بعد مهاجمة السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، حسب بيان للمتحدث باسم "البنتاجون".

وأوضح المصدر، أن "هذه الكتيبة ستنشر في الكويت، وهو إجراء مناسب ووقائي استجابة لتزايد مستوى التهديد ضد القوات والمنشآت الأميركية".

وكان قائد أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي قال في لقاء إعلامي الخميس إنه يمكن إرسال قوات أخرى بحسب الحاجة.

وأوضح ميلي أنه علاوة على 750 جنديا تم إرسالهم إلى الكويت بعيد مهاجمة السفارة الأميركية يوم الثلاثاء، "صادق الرئيس على نشر قوة الرد السريع وكتيبة قوات عملانية من الفرقة 82 المجوقلة".

ومع الدفعة هذه، تكون الفرقة 82 إنزال جوي بأكملها قد أُرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الجنرال ميلي "وضعنا قوات أخرى في حالة تأهب ولم يتقرر بعد أمر نشرها، لكن لدينا العديد من القوات المتأهبة والمستعدة، (نحركها) بحسب تطور الوضع".

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