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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 كانون الثاني 2020 10:13 ص

التلفزيون الإٍسرائيلي: إسرائيل عرفت مسبقا بنية واشنطن مقتل سليماني

سليماني

أفادت القناة 12 في التلفزيون الإٍسرائيلي، بعلم إٍسرائيل مسبقا بنية واشنطن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني استهدف مصالح الولايات المتحدة واتخذنا خطوة استباقية لوقف أي هجمات، مبينا ان المهندس صنفناه إرهابيا وقد هاجم منذ أيام سفارتنا واختار المواجهة معنا.

وقال هوك في تصريح، إن "سليماني استهدف مصالح الولايات المتحدة واتخذنا خطوة استباقية لوقف أي هجمات".

وأضاف أن "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس صنفناه إرهابيا وقد هاجم منذ أيام سفارتنا واختار المواجهة معنا".

مبينا أنه " لا يمكنني تأكيد أو نفي إن كانت إسرائيل علمت بهذه العملية ولا يمكننا الإفصاح عن اتصالاتنا التي أجريناها".

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