وصول 750 جندياً لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الجمعة، وصول "تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين" السفارة الأمريكية في بغداد.



وقال المسؤول العسكري الأميركي، إن نحو 750 جندياً أميركياً وصلوا إلى سفارة واشنطن في بغداد لتأمينها.



وأضاف: سيتوجه الجنود إلى سفارة الولايات المتحدة لمساعدة قوات المارينز التي كانت قد وصلت في الأيام الماضية.