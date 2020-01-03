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الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 04:01 م

وصول 750 جندياً لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد

جنود أمريكيين
أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الجمعة، وصول "تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين" السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المسؤول العسكري الأميركي، إن نحو 750 جندياً أميركياً وصلوا إلى سفارة واشنطن في بغداد لتأمينها.

وأضاف: سيتوجه الجنود إلى سفارة الولايات المتحدة لمساعدة قوات المارينز التي كانت قد وصلت في الأيام الماضية.
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