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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 03:52 م

خليفة سليماني.. إسماعيل قآني شارك في الحرب الإيرانية ضد الشعب العراقي

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قرر مرشد نظام الملالي علي خامنئي تعيين إسماعيل قآني قائدًا جديدًا لـ "فيلق القدس"، وذلك بعد ساعات من مقتل الإرهابي قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في العراق فجر الليلة.

وقال خامنئي في بيان نُشر على موقعه الرسمي على الإنترنت عقب مقتل سليماني: "أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية إلى القائد العميد إسماعيل قآني".

وذكر البيان أن قآني كان من أبرز قادة الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه كان إلى جانب سليماني في المنطقة.

وأكد خامنئي عدم وجود تغيير "في الخطط" التي كانت في عهد سليماني، داعيا "كوادر فيلق القدس" إلى التعاون مع القائد الجديد.

وتقول بعض التقارير المنسوبة إلى معارضين إيرانيين إن قآني ولد في بونجورد بشمال محافظة خراسان عام 1957.

وتدرج قآني في عدة مناصب داخل الحرس الثوري، من بينها تولي قيادة العمليات في أفغانستان وباكستان ومناصب أخرى، حتى عين نائبا لسليماني في "فيلق القدس".

وهو معروف بتورطه أيضا في التدخل لصالح نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية.
كما لعب القائد الجديد دوراً أساسياً في زيارات الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران مطلع العام الماضي في شهر آذار 2019.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات له في فبراير الماضي قال فيها إن الولايات المتحدة أنفقت ستة تريليونات دولار على الحروب في الشرق الأوسط لكنها "لم تنجح" وإن " مؤامرات ومخططات الأعداء منذ بداية الثورة لغاية الآن قد أحبطت"، حسب زعمه.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

يذكر أن فيلق القدس تنظيم عسكري إرهابي مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي، تأسس مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية.

وضم التنظيم تشكيلات عسكرية كلّفت بالإشراف على العمليات الخارجية، اشتهر برئيسه قاسم سليماني وقاتل في دول عربية مختلفة في مقدمتها سوريا والعراق.

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