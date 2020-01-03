عاجل.. تعيين إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس بعد مقتل سليماني
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طالباني قائدا للفرقة الذهبية في مكافحة الارهاب
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تفاصيل تعيين سليماني لأبو منتظر الحسيني اللواء الدمج "تحسين العبودي" قائدا لأمن المنطقة الخضراء
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الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لمواقع إيرانية استهدفها في سوريا
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11 قتيلاً في القوات الإيرانية وميليشياتها وتدمير معسكر لفيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا
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الجيش الأميركي يعين قائداً جديداً لـ "عملیة العزم الصلب" في مھمة ھزیمة داعش الإرهابي
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تعيين جعفر البطاط قائدا للشرطة الاتحادية