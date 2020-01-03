بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 02:21 م

عاجل.. شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها عبر مطار البصرة .. ومسؤولون عراقيون يقولون إن الخطوة لن تؤثر على إنتاج النفط

عاجل

عاجل.. شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها عبر مطار البصرة .. ومسؤولون عراقيون يقولون إن الخطوة لن تؤثر على إنتاج النفط

ع د

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