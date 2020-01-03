عاجل.. شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها عبر مطار البصرة .. ومسؤولون عراقيون يقولون إن الخطوة لن تؤثر على إنتاج النفط ع د Copy أخبار متعلقة الموارد المائية : عمليات ملء سد اليسو التركي لن تؤثر على العراق نشطاء يوجهون رسالة نارية إلى ملالي إيران: الشعب العراقي خرج من "القمقم" ولن يعود إليه متظاهرون ونشطاء يرفضون خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في العراق وزارة النفط توفر 650 فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط النفط تعلن عن توفر (104) فرص عمل لخريجي علوم الجيولوجيا حقل بدرة أنتج مليون طن من النفط منذ بداية 2019