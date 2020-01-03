عاجل.. السيستاني يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل سليماني
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عاجل.. الحلبوسي يدعو لجلسة علنية غدا لطرد القوات الأمريكية من العراق بعد قصفها لمقرات الحشد الشعبي
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أوروبا تدعو طهران إلى إنهاء العنف.. وترامب: نعلم ما يجري في إيران من قمع و جرائم
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برهم صالح يطالب من المحافظين تهدئة الاوضاع في محافظاتهم
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بومبيو لعبد المهدي : يجب محاسبة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين
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شر البلية ما يضحك.. إيران تقتل المتظاهرين في العراق وتدعو إلى ضبط النفس
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نائب الرئيس الأمريكي: الاتفاق النووي كان كارثة كبيرة ولم يمنع إيران من دعم الإرهاب