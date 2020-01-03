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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 01:17 م

من امريكا الى وكلاء ايران : رسالتكم ردت اليكم

اغتيال

استمر  وكلاء ايران في العراق  يهددون ويتوعدون الامريكان  وقواتهم في العراق ، رغم انسحابهم من امام السفارة وانتقالهم الى الضفة الاخرى من دجلة ، " استجابة " لطلب الحكومة العراقية و"احتراما " لها كما قالوا .. 

ولم يستجب هؤلاء لطلب حكومتهم ولم يحترموها ، الا بعد وصول قوات من المارينز الامريكان وانتشارهم في محيط السفارة .. 

النائب عن كتلة "صادقون" حسن سالم، هدد  بان ما سماها " فصائل المقاومة الاسلامية " ستكون لها طرقها الخاصة في افهام  المحتل الاميركي ، اذا لم يفهم رسالة اقتحام السفارة الاميركية. 

سالم قال :" ان ما حدث امام السفارة لم يكن غرضه استعراض العضلات، انما من اجل الاخذ بالثأر ".

ويبدو ان الامريكان تسلموا الرسالة وفهموها باسرع مما كان يتصور عضو "صادقون " حسن سالم ..فجاء الرد سريعا بغارة جوية اطاحت بقاسم سليماني وتابعه ابو مهدي المهندس ..ليقولوا لايران واتباعها في العراق " رسالتكم ردت اليكم "..

ف.ا
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