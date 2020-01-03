من امريكا الى وكلاء ايران : رسالتكم ردت اليكم



استمر وكلاء ايران في العراق يهددون ويتوعدون الامريكان وقواتهم في العراق ، رغم انسحابهم من امام السفارة وانتقالهم الى الضفة الاخرى من دجلة ، " استجابة " لطلب الحكومة العراقية و"احتراما " لها كما قالوا ..



ولم يستجب هؤلاء لطلب حكومتهم ولم يحترموها ، الا بعد وصول قوات من المارينز الامريكان وانتشارهم في محيط السفارة ..



النائب عن كتلة "صادقون" حسن سالم، هدد بان ما سماها " فصائل المقاومة الاسلامية " ستكون لها طرقها الخاصة في افهام المحتل الاميركي ، اذا لم يفهم رسالة اقتحام السفارة الاميركية.



سالم قال :" ان ما حدث امام السفارة لم يكن غرضه استعراض العضلات، انما من اجل الاخذ بالثأر ".



ويبدو ان الامريكان تسلموا الرسالة وفهموها باسرع مما كان يتصور عضو "صادقون " حسن سالم ..فجاء الرد سريعا بغارة جوية اطاحت بقاسم سليماني وتابعه ابو مهدي المهندس ..ليقولوا لايران واتباعها في العراق " رسالتكم ردت اليكم "..



ف.ا