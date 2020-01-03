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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 01:13 م

أبرز ردود الفعل الدولية على مقتل قاسم سليماني

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها  قنغ شوانغ، خلال إفادة صحفية اعتيادية في بكين إن الصين تدعو كل الأطراف المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة، لالتزام الهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادي مزيد من التوتر، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني سيزيد التوترات في الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الروسية  اليوم الجمعة إن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية سيزيد التوتر في الشرق الأوسط.
وقتلت الولايات المتحدة سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية اليوم الجمعة في بغداد.

إلى ذلك، حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
وذكرت السفارة في بيان على تويتر ”نناشد المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن أي تجمعات والتصرف بحكمة وحذر والامتناع عن التقاط صور في الأماكن العامة“.
فيما قابلت الدول العربية خبر مقتل الإرهابي قاسم سليماني بترحاب كبير خاصة من قبل الشعب العراقي الذي خرج محتفلا بمقتل رجل إيران الغامض
ع د

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