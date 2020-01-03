مسؤول سابق في ديالى : 30% من بساتين الحمضيات هلكت في السنوات الماضية



كشف مسؤول محلي سابق في ديالى اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، عن فقدان المحافظة قرابة 30% من مساحة بساتين الحمضيات ، خاصة البرتقال ، بعد 2003 ".



وقال عضو مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري :" ان انتاج البرتقال انخفض بشكل كبير في السنوات الماضية ، بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والافات الزراعية ".



واضاف :" ان الانتاج هذا الموسم جيد ومر دون اي افات زراعية وهذا مؤشر ايجابي "، مشيرا الى امكانية فتح ابواب التصدير في حال زيادة الانتاج عن الحاجة .



وبين :" ان التصدير يمثل خطوة انعاش كبيرة للاقتصاد لو تم استثماره بالشكل الصحيح ، وسيوفر الاف الفرص العمل ويعطي دفعة قوية لالاف المزارعين لاحياء بساتين هلكت في السنوات الماضية ".

ف.ا