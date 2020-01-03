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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 01:05 م

مسؤول سابق في ديالى : 30% من بساتين الحمضيات هلكت في السنوات الماضية

الحمضيات


كشف مسؤول محلي سابق في ديالى    اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، عن فقدان المحافظة قرابة 30% من مساحة بساتين الحمضيات ، خاصة البرتقال ، بعد 2003 ". 

وقال عضو مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري :" ان  انتاج البرتقال انخفض بشكل كبير في السنوات الماضية ، بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والافات الزراعية ". 

واضاف :" ان الانتاج هذا الموسم جيد ومر دون اي افات زراعية وهذا مؤشر ايجابي "، مشيرا الى امكانية فتح ابواب التصدير في حال زيادة الانتاج عن الحاجة . 

وبين :" ان التصدير يمثل خطوة انعاش كبيرة للاقتصاد  لو تم استثماره بالشكل الصحيح ، وسيوفر الاف الفرص العمل ويعطي دفعة قوية لالاف المزارعين لاحياء بساتين هلكت في السنوات الماضية ". 

 

ف.ا

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