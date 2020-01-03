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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 01:03 م

بعد تعزية الصدر لإيران بمقتل الإرهابي سليماني.. نشطاء: الصدر عميل إيراني وابن خامنئي البار

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شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد قيامه بتعزية إيراني في مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

واعتبر النشطاء أن مقتدى الصدر أصبح عميلا إيرانيا بامتياز بغطاء شعبي ووطني، موضحين أن الصدر خسر شعبيته في العراق وأصبح ذيلا من ذيول إيران.

وقد نعى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وزعماء فصائل عراقية في ضربة جوية أميركية في بغداد، وقال إن أتباعه على استعداد للدفاع عن العراق.

وزعم الصدر في بيان أن استهداف سليماني من "الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية". وأعطى أمراً بجهوزية "المجاهدين لاسيما جيش المهدي ولواء اليوم الموعود لنكون على استعداد تام لحماية العراق". وأضاف: "لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

ورد النشطاء على أمر الصدر  لميليشيات " جيش المهدي واليوم الموعود " لتكون على استعداد لحماية العراق!".

وتساءل النشطاء، "وين جانت هاي الميليشيات ليش ما حمت المتظاهرين السلميين الي استشهدوا بذي قار والنجف وببغداد والبصرة وكربلاء بأوامر من سليماني!".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حذف سابقا تغريدته من حسابه بتوتير، ، بشأن مرشح رئاسة الوزراء قصي السهيل، في حين أبقى على نشرها في موقع فيسبوك.

وأكد مراقبون، أن الصدر مسح تغريدته مِن إيران بعد تهديد مباشر  من سليماني بعد التدخل في اختيار المرشح وإعطاء أي وجهة نظر مما اضطر مقتدى للخضوع ومسح التغريدة .

ووجه النشطاء رسالة نارية للصدر، لماذا تعزي في هذا المجرم قاسم سليماني الذي قتل 600 متظاهر عراقي سلمي؟، مؤكدين أن ذيول إيران بدأوا ينكشفون واحدا تلو الآخر.

وبارك النشطاء لکل شعوب المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله، مشيرين إلى أن سليماني وراء دمار كل من سوريا والعراق و اليمن و لبنان تحيا الرئيس ترامب".

وأشار النشطاء إلى أن ذلك ليس مستغربا على مقتدى الصدر الذي أصوله إيرانية وأنه ليس عربيا بل إيراني الصنع والأصل.

ووجه النشطاء سؤولا للصدر لماذا لم تعزي في شهداء تظاهرات العراق وتذهب للتعزية في الإرهابي سليماني والإرهابي المهندس؟.

ويرصد "بغداد بوست" بعض ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في تعزية الصدر في مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني والإرهابي أبو مهدي المهندس:

وقال حساب " أبو زنود السمر"، "الصدر عميل إيراني بغطاء الشعبي والوطني".


وأضاف حساب " "Flower Alwatanحتى نرى الناس التي تسير وراء  العملاء الإيرانيون الذين قتلوا شعبهم ما اهتز لهم ضمير".


وتابع حساب " تاج الدين"، "الصدر ابن إيران البار".


وذكر حساب " صباح التميمي"، "لماذا تعزيهم هذا المجرم سليماني قتل 600 عراقي متظاهر سلمي وآلاف الجرحى والمعوقين".


وكتب حساب " أحمد حسن احمد ال عبدالله"، "عمي والله العظيم مقتدى أصول إيرانية وليس عربيا".

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أخر تعديل: الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 01:04 م
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