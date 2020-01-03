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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:56 م

الصدر مغردا : العراق بحاجة الى تكاتف النواب لانتشاله من ايادي العنف والفساد

مقتدى الصدر


اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  ان العراق بحاجة الى تكاتف النواب لانتشاله من ايادي العنف والفساد.

وقال في تغريدة له : كما لم يخب ظني واملي بالشعب العراقي حينما راهنت على انتفاضته ضد الفساد وهاهو منتفض الى ان ياذن الله تعالى.

واضاف الصدر : اليوم اسال الله ان تشمل هذه الامال بعض اعضاء مجلس النواب العراقي ليجمعوا كلمتهم على الاصلاح وليعاهدوا الله والشعب ان يوحدوا صفوقهم بدون انتماءات طائفية او عرقية او تحت مسميات سياسية جوفاء كالكتلة الاكبر او ماشكل ذلك من اجل انقاذ العراق من افكاك الفساد والعنف والضياع والتبعية وماالى غير ذلك ليعود العراق شامخا وتتحقق مطالب الشعب المظلوم.

ووجه الصدر نداءا الى كل الشرفاء ومحبي الاصلاح من النواب بشيعتهم وسنتهم واكرادهم وكل انتماءاتهم باغلبيتهم واقليتهم .فالعراق بحاجة الى تكاتفهم وتعاضدهم لانتشاله من ايادي العنف والفساد ..وهم مسؤولون امام الله وامام الشعب بل وامام التاريخ.

ف.ا
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