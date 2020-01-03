السعودية تدين الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. واعتبرت الوزارة في بيان مقتضب تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية. ف.ا Copy أخبار متعلقة تحالف القوى: الاعتداء على السفارة الامريكية مرفوض ويسيء للعراق عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية تدين الاعتداء على المتظاهرين بالخلاني والسنك بريطانيا تدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد وتدعو الى محاسبة مرتكبي الجرائم الولايات المتحدة تدين استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين العراقيين عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات