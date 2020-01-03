بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عبد المهدي: اغتيال سليماني خرقا للسيادة العراقية.. ونشطاء: تقصد خرقا للسيادة الإيرانية بالعراق بعد نشر شهادة وفاة الإرهابي أبو مهدي المهندس.. نشطاء: مجرم سفاح قتل متظاهري العراق عاجل.. مصادر أمنية عراقية: 4 ضباط إيرانيين كانوا برفقة قاسم سليماني لقوا حتفهم في الضربة الأميركية وصول 750 جندياً لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد خليفة سليماني.. إسماعيل قآني شارك في الحرب الإيرانية ضد الشعب العراقي عاجل.. تعيين إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس بعد مقتل سليماني عاجل.. ألمانيا في أول تعليق لها على مقتل سليماني: الولايات المتحدة كانت ترد على سلسلة استفزازات من إيران عاجل.. شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها عبر مطار البصرة .. ومسؤولون عراقيون يقولون إن الخطوة لن تؤثر على إنتاج النفط عاجل.. السفارة الأميركية في الكويت تحذر رعاياها من الوضع الأمني في المنطقة عاجل.. السيستاني يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل سليماني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:45 م

كتلة بيارق الخير : الاعتداء على السفارة الامريكيـة سيضر بمستقبل العلاقات الدولية العراقية ويحرج الحكومة

محمد الخالدي

حذرت كتلة / بيارق الخير / النيابية ،  من :" ان الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الامريكية في بغداد من قبل متظاهري الحشد سيضر بمستقبل البلد وعلاقاته الدولية ويتسبب باحراجات كبيرة للحكومة العراقية والدبلوماسية الخارجية. 

وقال رئيس الكتلة  النائب محمد الخالدي ،  ان "العراق يمر بظروف استثنائية واي تصرفات غير محسوبة النتائج او انفعالية مهما كانت اسبابها ، معناها اعادة العراق الى العقوبات الدولية والوصاية تحت طائلة البند السابع".

واضاف في بيان صحفي ان "الولايات المتحدة ، كدولة عظمى وقائدة للتحالف الدولي المشكل لمكافحة الارهاب ، كانت وما زالت  قوة لها وزنها وثقلها في العالم والمنطقة ، والعراق حريص كل الحرص على الاستفادة من كل امكانياتها في مجال مكافحة الارهاب والاعمار والتدريب والتسليح لقواتنا الامنية والعسكرية، من خلال الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين ".

واكد الخالدي:" اهمية وضع الحكومة الاتحادية خططا اكثر واقعية ومسؤولية ، لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة بالعراق، اذا ما اردنا استمرار التقدم الدبلوماسي والانفتاح الدولي، اما دون هذا فالعراق سيكون مقبلا على انغلاق ومقاطعة عالمية سيكون الخاسر الاول والاخير فيها الشعب العراقي.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

عاجل.. ترامب: إيران لم تكسب حربا لكنها لا تخسر المفاوضات 03 كانون الثاني 2020 04:19 م

جنود أمريكيين

وصول 750 جندياً لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد 03 كانون الثاني 2020 04:01 م

عاجل

عاجل.. السيستاني يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل سليماني 03 كانون الثاني 2020 01:19 م

حسن الياسري

خبير دستوري: الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون حكومة انتقالية لا حكومة منهاج حكومي 03 كانون الثاني 2020 12:59 م

مقتدى الصدر

الصدر مغردا : العراق بحاجة الى تكاتف النواب لانتشاله من ايادي العنف والفساد 03 كانون الثاني 2020 12:56 م

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي 03 كانون الثاني 2020 12:53 م

مارك إسبر

وزير الدفاع الأمريكي: لدينا مؤشرات عن هجمات أخرى ضد القوات الأمريكية 03 كانون الثاني 2020 12:49 م

السعودية

السعودية تدين الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد 03 كانون الثاني 2020 12:47 م

التعليقات