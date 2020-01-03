بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عبد المهدي: اغتيال سليماني خرقا للسيادة العراقية.. ونشطاء: تقصد خرقا للسيادة الإيرانية بالعراق بعد نشر شهادة وفاة الإرهابي أبو مهدي المهندس.. نشطاء: مجرم سفاح قتل متظاهري العراق عاجل.. مصادر أمنية عراقية: 4 ضباط إيرانيين كانوا برفقة قاسم سليماني لقوا حتفهم في الضربة الأميركية وصول 750 جندياً لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد خليفة سليماني.. إسماعيل قآني شارك في الحرب الإيرانية ضد الشعب العراقي عاجل.. تعيين إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس بعد مقتل سليماني عاجل.. ألمانيا في أول تعليق لها على مقتل سليماني: الولايات المتحدة كانت ترد على سلسلة استفزازات من إيران عاجل.. شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها عبر مطار البصرة .. ومسؤولون عراقيون يقولون إن الخطوة لن تؤثر على إنتاج النفط عاجل.. السفارة الأميركية في الكويت تحذر رعاياها من الوضع الأمني في المنطقة عاجل.. السيستاني يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل سليماني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:43 م

الرعب يهز عرش الملالي.. مجلس الأمن القومي الإيراني يعقد جلسة طارئة بعد مقتل سليماني

مجلس الامن الايراني

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سيعقد بعد قليل جلسة طارئة لدراسة عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بهجوم في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع القائد بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وآخرين، ما أسفر عن مقتلهم جميعا.
وقال المتحدث باسم المجلس، كيوان خسروي للوكالة إن ”المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيعقد بعد قليل جلسة طارئة لدراسة عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني والتحقيق فيها“.
كما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، عن جلسة طارئة للجنة داخل البرلمان لدراسة علمية اغتيال قاسم سليماني.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن الحداد في إيران لمدة ثلاثة أيام بعد مصرع قاسم سليماني بهجوم أمريكي قرب مطار العاصمة بغداد.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل

عاجل.. تعيين إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس بعد مقتل سليماني 03 كانون الثاني 2020 02:40 م

عاجل

عاجل.. ألمانيا في أول تعليق لها على مقتل سليماني: الولايات المتحدة كانت ترد على سلسلة استفزازات من إيران 03 كانون الثاني 2020 02:24 م

عاجل

عاجل.. السفارة الأميركية في الكويت تحذر رعاياها من الوضع الأمني في المنطقة 03 كانون الثاني 2020 02:20 م

عاجل

عاجل.. ميليشيات الحوثي الإيرانية تهدد برد سريع ومباشر على مقتل قاسم سليماني 03 كانون الثاني 2020 01:17 م

نصر الله

زعيم حزب الشيطان : سنواصل السير على نهج سليماني لتحقيق أهدافه 03 كانون الثاني 2020 12:39 م

ترامب

الولايات المتحدة تطالب رعاياها بـ مغادرة العراق فورا 03 كانون الثاني 2020 12:10 م

زلزال

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران 02 كانون الثاني 2020 03:53 م

الايرانيات

نائبة روحاني: نساء "قم" الأعلى إدمانا للمخدرات في إيران 02 كانون الثاني 2020 03:35 م

التعليقات