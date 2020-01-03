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الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:32 م

قوات امريكية مجهزة بمختلف الاسلحة تستطلع ناحية البغدادي في الانبار

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قوات امريكية مجهزة بمختلف الاسلحة تستطلع ناحية البغدادي في الانبا


كشف مصدر امني في محافظة الانبار، عن قيام قوات امريكية بمهمة استطلاعية استهدفت ناحية البغدادي غربي المحافظة .

وقال المصدر :" ان قوات امريكية مجهزة بمختلف الاسلحة ، استطلعت ناحية البغدادي ،  دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء عملية الاستطلاع ".

واضاف :" ان الطيران الحربي الامريكي كثف طلعاته الجوية على المناطق الغربية ضمن العمليات الاحترازية التي اتخذتها القوات الامريكية بعد حادثة استهداف قوة من الحشد الشعبي في قضاء القائم ،وحرق اجزاء من سفارتها من قبل متظاهرين ".

وتابع  المصدر :" ان قاعدة عين الاسد الجوية شهدت اجراءات امنية غير مسبوقة ، وان القوات الامريكية حدت منذ ايام من عمليات الاستطلاع البري لقواتها واستعانت بالاستطلاع الجوي ".
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