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الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:28 م

خبير قانوني : منهاج الحكومة المقبلة من فقرتين فقط !!

حسن الياسري
خبير قانوني : منهاج الحكومة المقبلة من فقرتين فقط !!

اكد الخبير القانوني حسن الياسري:"  ان منهاج الحكومة المقبلة يقتصر على فقرتين فقط ".
وقال الياسري في تصريح صحفي :" بحسب الطبيعة  الدستورية للحكومة المقبلة، يجب ان  تكون حكومة  انتقالية ، لا حكومة منهاج حكومي ، وكل من يروج خلاف ذلك فهو واهم "..

واوضح الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة :" ان منهاج  هذه الحكومة ينبغي ان يقتصر على فقرتين ، هما بسط الامن والتهيئة للانتخابات المقبلة ، وبالتالي فلن تكون حكومة خدمات ولا حكومة اصلاح او مكافحة فساد وما الى ذلك ".

واشار الى، انه :" يتعين ان تكون مدة الحكومة قصيرة ومرتبطة بتاريخ اجراء الانتخابات وينتهي عمرها بنهاية الانتخابات ، وان تعذر اجراء  الانتخابات مبكراً  كان عمر الحكومة آنذاك مرتبطاً بانتهاء الدورة البرلمانية  الحالية ، ويتعين ان تكون الحكومة مصغرة لا تتجاوز العشر حقائب".
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