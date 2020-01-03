خبير قانوني : منهاج الحكومة المقبلة من فقرتين فقط !!



اكد الخبير القانوني حسن الياسري:" ان منهاج الحكومة المقبلة يقتصر على فقرتين فقط ".

وقال الياسري في تصريح صحفي :" بحسب الطبيعة الدستورية للحكومة المقبلة، يجب ان تكون حكومة انتقالية ، لا حكومة منهاج حكومي ، وكل من يروج خلاف ذلك فهو واهم "..



واوضح الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة :" ان منهاج هذه الحكومة ينبغي ان يقتصر على فقرتين ، هما بسط الامن والتهيئة للانتخابات المقبلة ، وبالتالي فلن تكون حكومة خدمات ولا حكومة اصلاح او مكافحة فساد وما الى ذلك ".



واشار الى، انه :" يتعين ان تكون مدة الحكومة قصيرة ومرتبطة بتاريخ اجراء الانتخابات وينتهي عمرها بنهاية الانتخابات ، وان تعذر اجراء الانتخابات مبكراً كان عمر الحكومة آنذاك مرتبطاً بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية ، ويتعين ان تكون الحكومة مصغرة لا تتجاوز العشر حقائب".