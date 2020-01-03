نائبة : قانون التقاعد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية



دعت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب ، الحكومة لمراجعة قانون التقاعد الجديد ووضع استثناءات لبعض موظفي الصحة والتعليم، فيما بينت :" ان القانون الجديد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية ".



وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان كوادر الصحة والتعليم يجب ان يتم التعامل معها بشكل استثنائي ، لان من الصعب التخلي عنها في ظل عدم وجود بديل يسد الفراغ الحاصل" ، لافتة الى :" ان بعض الدول لا تضع عمرا محددا لموظفي الصحة والتعليم لاستثمار خبراتهم في تطوير الجوانب العلمية ".



واضافت :" ان قانون التقاعد الجديد ، الذي حدد العمر الوظيفي بـ 60 عاما ، سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية المهمة".