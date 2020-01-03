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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:22 م

نائبة : قانون التقاعد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية

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نائبة : قانون التقاعد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب ، الحكومة لمراجعة قانون التقاعد الجديد ووضع استثناءات لبعض موظفي الصحة والتعليم، فيما بينت :" ان القانون الجديد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية ".

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان كوادر الصحة والتعليم يجب ان يتم التعامل معها بشكل استثنائي ، لان من الصعب التخلي  عنها في ظل عدم وجود بديل يسد الفراغ الحاصل" ، لافتة الى :" ان  بعض الدول لا تضع عمرا محددا لموظفي الصحة والتعليم لاستثمار خبراتهم في تطوير الجوانب العلمية ".

واضافت :" ان  قانون التقاعد الجديد ، الذي حدد العمر الوظيفي بـ 60  عاما ،  سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية المهمة".
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